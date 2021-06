Caldo record in Canada: decine di morti, ecco cosa sta succedendo (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il Caldo record che ha investito il Canada si trasforma in dramma. Le temperature torride che hanno investito il Paese non hanno precedenti nella storia e iniziano a fare registrare diverse vittime. Lutti che diventano conseguenza di una situazione in cui, in alcune zone, la colonnina di mercurio ha sfiorato i cinquanta gradi. 49,6 per l'esattezza a Lytton. Canada, record di Caldo ricorrente Da tre giorni si assiste al record di temperatura mai registrata. Ogni qualvolta, in sostanza, si immagina di aver toccato il punto più Caldo della storia delle ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ilche ha investito ilsi trasforma in dramma. Le temperature torride che hanno investito il Paese non hanno precedenti nella storia e iniziano a fare registrare diverse vittime. Lutti che diventano conseguenza di una situazione in cui, in alcune zone, la colonnina di mercurio ha sfiorato i cinquanta gradi. 49,6 per l'esattezza a Lytton.diricorrente Da tre giorni si assiste aldi temperatura mai registrata. Ogni qualvolta, in sostanza, si immagina di aver toccato il punto piùdella storia delle ...

