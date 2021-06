Calciomercato Napoli, Spalletti parla con Emerson: il problema è l’ingaggio (Di mercoledì 30 giugno 2021) Calciomercato Napoli: gli azzurri non mollano Emerson Palmieri. Per il brasiliano è sceso in campo anche Luciano Spalletti, ma il problema è l’ingaggio Emerson Palmieri è l’obiettivo numero uno del Napoli per rinforzare la fascia sinistra di difesa. E per provare a dare una sterzata importante alla trattativa, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe sceso in campo anche Luciano Spalletti che avrebbe telefonato il diretto interessato. L’allenatore e l’italo-brasiliano si conoscono dai tempi della Roma e all’esterno mancino non ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 giugno 2021): gli azzurri non mollanoPalmieri. Per il brasiliano è sceso in campo anche Luciano, ma ilPalmieri è l’obiettivo numero uno delper rinforzare la fascia sinistra di difesa. E per provare a dare una sterzata importante alla trattativa, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe sceso in campo anche Lucianoche avrebbe telefonato il diretto interessato. L’allenatore e l’italo-brasiliano si conoscono dai tempi della Roma e all’esterno mancino non ...

