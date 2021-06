Alessia Marcuzzi, un annuncio inatteso: “Mi prendo un momento per me” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Alessia Marcuzzi ha fatto un annuncio molto importante e che riguarda il suo futuro professionale e lavorativo: ecco cosa ha detto. Alessia Marcuzzi è uno di quei personaggi del mondo dello spettacolo su di cui le luci dei riflettori e della ribalta sembrano davvero non spegnersi mai. Sicuramente ne è passato davvero tanto di tempo Leggi su youmovies (Di mercoledì 30 giugno 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha fatto unmolto importante e che riguarda il suo futuro professionale e lavorativo: ecco cosa ha detto.è uno di quei personaggi del mondo dello spettacolo su di cui le luci dei riflettori e della ribalta sembrano davvero non spegnersi mai. Sicuramente ne è passato davvero tanto di tempo

trash_italiano : ?? Alessia Marcuzzi lascia Mediaset - DreamTeamCB : RT @trash_italiano: ?? Alessia Marcuzzi lascia Mediaset - susy_juve : Noi contro Mediaset che lascia andare via Alessia Marcuzzi ?? - Francym97 : RT @Una_Gioia_Mai: Alessia Marcuzzi costretta a lasciare Mediaset per proposte indegne e gente incapace a condurre programmi che lei avrebb… - _Alessio_88 : RT @bubinoblog: Tanti messaggi per Alessia Marcuzzi. Mara Venier 'Sempre con te amore', Simona Ventura 'In bocca al lupo Alessia', Filippo… -