Alessia Marcuzzi lascia ufficialmente Mediaset: la conduttrice svela i motivi (Di mercoledì 30 giugno 2021) La notizia è diventata ufficiale: Alessia Marcuzzi è fuori da Mediaset. Qualche giorno fa, si era iniziato a parlare del futuro particolarmente incerto della presentatrice a Cologno Monzese. A lanciare l'indiscrezione era stata una pubblicazione di Dagospia, il portale curato da Roberto d'Agostino. La notizia aveva fatto subito il giro del web, tuttavia i rumors sono durati poco in quanto le voci sulla 'Marcuzzi fuori da Mediaset', non avevano ottenuto alcuna conferma. Oggi, inaspettatamente, la conferma è arrivata e per di più dalla diretta interessata: la conduttrice de 'Le Iene' ha ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 30 giugno 2021) La notizia è diventata ufficiale:è fuori da. Qualche giorno fa, si era iniziato a parlare del futuro particolarmente incerto della presentatrice a Cologno Monzese. A lanciare l'indiscrezione era stata una pubblicazione di Dagospia, il portale curato da Roberto d'Agostino. La notizia aveva fatto subito il giro del web, tuttavia i rumors sono durati poco in quanto le voci sulla 'fuori da', non avevano ottenuto alcuna conferma. Oggi, inaspettatamente, la conferma è arrivata e per di più dalla diretta interessata: lade 'Le Iene' ha ...

