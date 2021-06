Alessia Marcuzzi lascia Mediaset: "non riseco più ad immaginarmi nei programmi che mi propongono" (Di mercoledì 30 giugno 2021) Alessia Marcuzzi con un post ha annunciato il suo addio a Mediaset: la conduttrice ha scritto che non le sono stati proposti progetti in cui potesse riconoscersi. Annuncio a sorpresa di Alessia Marcuzzi che dice addio a Mediaset: con un post sui social la conduttrice romana ha spiegato che non le sono stati proposti programmi in cui senta di potersi riconoscere. A pochi giorni dalla presentazione dei palinsesti autunnali di Mediaset, l'azienda di Cologno Monzese perde una delle sue conduttrici più amate dal pubblico. Con un annuncio che ha ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 30 giugno 2021)con un post ha annunciato il suo addio a: la conduttrice ha scritto che non le sono stati proposti progetti in cui potesse riconoscersi. Annuncio a sorpresa diche dice addio a: con un post sui social la conduttrice romana ha spiegato che non le sono stati propostiin cui senta di potersi riconoscere. A pochi giorni dalla presentazione dei palinsesti autunnali di, l'azienda di Cologno Monzese perde una delle sue conduttrici più amate dal pubblico. Con un annuncio che ha ...

Advertising

trash_italiano : ?? Alessia Marcuzzi lascia Mediaset - BEPPESARNO : ...Se alessia marcuzzi fa la disoccupata per un pò (tanto de fame non more) direi che ê una buona notizia per i tel… - nadi1913 : RT @trash_italiano: ?? Alessia Marcuzzi lascia Mediaset - Nonloso06633871 : RT @GPasqui: Alessia Marcuzzi che lascia Mediaset è un colpo inaspettato - spiepuls : RT @eromaocean: Twitter Italia dopo la notizia dell’abbandono da Mediaset di Alessia Marcuzzi -