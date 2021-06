Al via i saldi estivi 2021, ecco il calendario completo (Di mercoledì 30 giugno 2021) Pronti al via i saldi estivi 2021. Si parte ufficialmente giovedì 1° luglio con la Sicilia, che quest'anno è la regione apripista. La data clou dello shopping è il 3 luglio, quando prenderà il via la stagione dei saldi in ben 15 regioni. I pronostici si attendono un'impennata di vendite: il Codacons stima che la spesa media a famiglia si attesterà attorno ai 165 euro. Le prime indicazioni indicano esservi molta attenzione per gli articoli di spiaggia, mare, piscina, moda. Ritardata, ancora per effetto dell'onda lunga post-Covid, la partenza in Campania (23 luglio), mentre la Puglia aprirà la stagione degli sconti il 24 ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 30 giugno 2021) Pronti al via i. Si parte ufficialmente giovedì 1° luglio con la Sicilia, che quest'anno è la regione apripista. La data clou dello shopping è il 3 luglio, quando prenderà il via la stagione deiin ben 15 regioni. I pronostici si attendono un'impennata di vendite: il Codacons stima che la spesa media a famiglia si attesterà attorno ai 165 euro. Le prime indicazioni indicano esservi molta attenzione per gli articoli di spiaggia, mare, piscina, moda. Ritardata, ancora per effetto dell'onda lunga post-Covid, la partenza in Campania (23 luglio), mentre la Puglia aprirà la stagione degli sconti il 24 ...

Advertising

vicenzareport : Confesercenti saldi al via il 03 luglio - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Italia: Al via da domani i saldi, ogni famiglia spenderà in media 171 euro - messina_oggi : Saldi estivi, 170 euro la spesa media a famigliaROMA (ITALPRESS) - L'1 luglio il via ai saldi in Sicilia, il 2 scat… - askanews_ita : Saldi al via da domani, ogni famiglia spenderà 170 euro (#Confcommercio) #saldi - Agenzia_Italia : Al via da domani i saldi, ogni famiglia spenderà in media 171 euro -