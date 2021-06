16enne uccisa, le ultime immagini con l’amico che l’ha uccisa (Di mercoledì 30 giugno 2021) Chiara Gualzetti e l’amico 16enne che ha confessato di averla uccisa sono stati immortalati insieme domenica mattina, prima che il giovane affondasse più volte il coltello contro l’amica che si era invaghita di lui. Le immagini, mostrate in esclusiva dal Tg1, sono state registrate dall’impianto di videosorveglianza della casa della vittima a Monteveglio (Bologna). Il video è agli atti dell’inchiesta e mostra Chiara tranquilla, a dimostrazione che si fidava del ragazzo. Si vede lei che esce di casa, lui cammina davanti e Chiara lo segue a pochi passi di distanza. Si dirigono verso il parco dell’Abbanzia, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 30 giugno 2021) Chiara Gualzetti eche ha confessato di averlasono stati immortalati insieme domenica mattina, prima che il giovane affondasse più volte il coltello contro l’amica che si era invaghita di lui. Le, mostrate in esclusiva dal Tg1, sono state registrate dall’impianto di videosorveglianza della casa della vittima a Monteveglio (Bologna). Il video è agli atti dell’inchiesta e mostra Chiara tranquilla, a dimostrazione che si fidava del ragazzo. Si vede lei che esce di casa, lui cammina davanti e Chiara lo segue a pochi passi di distanza. Si dirigono verso il parco dell’Abbanzia, ...

italiaserait : 16enne uccisa, le ultime immagini con l’amico che l’ha uccisa - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Chiara Gualzetti è stata «colpita ripetutamente» con un coltello da cucina. In un video le immagini con il 16enne che l… - fisco24_info : 16enne uccisa, le ultime immagini con l'amico che l'ha uccisa: Ripresa in un video mentre camminano verso il luogo… - ilmessaggeroit : Chiara Gualzetti è stata «colpita ripetutamente» con un coltello da cucina. In un video le immagini con il 16enne c… - 24emilia : 16enne uccisa a Monteveglio, gip convalida il carcere per il coetaneo indagato | 24Emilia -