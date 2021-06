Variante Delta, 11 contagi a Napoli (Di martedì 29 giugno 2021) La Variante Delta è stata individuata su 11 tamponi positivi su 35 analizzati a Napoli relativi al 22 e 23 giugno. La scoperta è frutto di uno studio molecolare eseguito sull’Rna virale estratto dal materiale biologico di soggetti positivi al Sars-Cov-2. L’approfondimento epidemiologico che consegue alla classificazione di Variante Delta, come disposto dalle circolari ministeriali, ha permesso di individuare le aree di residenza ed eventuali cluster familiari. I casi segnalati sono identificati nelle zone di Chiaia (2 casi), Montecalvario (3 casi), Pianura (3 casi), San Ferdinando (1 caso) e Soccavo (2 ... Leggi su italiasera (Di martedì 29 giugno 2021) Laè stata individuata su 11 tamponi positivi su 35 analizzati arelativi al 22 e 23 giugno. La scoperta è frutto di uno studio molecolare eseguito sull’Rna virale estratto dal materiale biologico di soggetti positivi al Sars-Cov-2. L’approfondimento epidemiologico che consegue alla classificazione di, come disposto dalle circolari ministeriali, ha permesso di individuare le aree di residenza ed eventuali cluster familiari. I casi segnalati sono identificati nelle zone di Chiaia (2 casi), Montecalvario (3 casi), Pianura (3 casi), San Ferdinando (1 caso) e Soccavo (2 ...

Advertising

ladyonorato : La metà dei contagiati dalla “variante delta” in Israele sono vaccinati Pfizer con 2 dosi. Quindi questi vaccini NO… - Corriere : ?? «Se ci faremo vaccinati, la variante Delta avrà impatto modesto sul piano di decessi e casi gravi: dà luogo a far… - lorepregliasco : In Scozia si impennano i casi ma... i ricoveri no. I vaccini funzionano, anche contro la variante Delta. Continua… - Avvenire_Nei : Covid. La variante Delta fa paura, dall'Europa all'Australia. Ecco la mappa italiana - MauroCapozza : RT @La_manina__: Togliere l'obbligo della mascherina mentre si diffonde la Variante Delta: - non è una misura a supporto dell'economia (han… -