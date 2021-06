Una movida a ostacoli, tra multe e chiusure. Operatori esasperati: 'Così è un incubo, impossibile lavorare' (Di martedì 29 giugno 2021) ANCONA - movida a singhiozzo, tra controlli e continui stop&go. 'lavorare Così è impossibile' lamentano gli Operatori del divertimento . Organizzare eventi è sempre più un'impresa: chi ci prova, ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 29 giugno 2021) ANCONA -a singhiozzo, tra controlli e continui stop&go. '' lamentano glidel divertimento . Organizzare eventi è sempre più un'impresa: chi ci prova, ...

