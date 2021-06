Ulivieri | «Inginocchiarsi? Ognuno deve essere libero di agire come crede»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 29 giugno 2021) Renzoha parlato sulle pagine de Il Secolo XIX: queste le parole del presidente dell’Associazione allenatori Renzoha parlato sulle pagine de Il Secolo XIX circa l’adesione al movimento Black Lives Matter da parte dell’Italia. «manifestare il suo pensiero in base alle proprie convinzioni. Nonfarlo per forza, ma solo nel caso in cui se la senta davvero. Prima di tutto occorre conoscere la storia, i fatti. Poidi. ...