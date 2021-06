Tokyo 2020 | Simona Halep costretta a dare forfait per problemi fisici in Giappone

(Di martedì 29 giugno 2021) La rumena(n.3 del mondo) non sarà al via del torneo olimpico di tennis a, ferma da oltre un mese per un problema al polpaccio, è stataa rinunciare ai Giochi, dopo aver saltato altri eventi importanti, ultimo dei quali Wimbledon. “Sfortunatamente il mio infortunio richiede più tempo del previsto e ho deciso di non partecipare alle Olimpiadi di. Dopo aver dovutoal Roland Garros e a Wimbledon, non poter essere inè molto difficile da accettare, ma sono determinata a tornare in ...

Convocati Fise per Tokyo 2020, il team azzurro dell'equitazione. Diramati i nomi degli atleti della Federazione italiana sport equestri per le Olimpiadi Manca poco e le Olimpiadi prenderanno il via, le varie delegazioni ...