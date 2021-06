Temptation Island: Filippo Bisciglia elogia la De Filippi (Di martedì 29 giugno 2021) Domani finalmente debutterà la nuova stagione di Temptation Island. In attesa che l’edizione 2021 del dating show abbia inizio, così, il conduttore Filippo Bisciglia ha rilasciato una serie di dichiarazioni sulla sua imminente nuova avventura e, nel farlo, ha anche parlato di Maria De Filippi e del suo essenziale ruolo. Di recente abbiamo conosciuto le sei coppie che quest’anno si metteranno in gioco per scoprire se la loro Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 29 giugno 2021) Domani finalmente debutterà la nuova stagione di. In attesa che l’edizione 2021 del dating show abbia inizio, così, il conduttoreha rilasciato una serie di dichiarazioni sulla sua imminente nuova avventura e, nel farlo, ha anche parlato di Maria Dee del suo essenziale ruolo. Di recente abbiamo conosciuto le sei coppie che quest’anno si metteranno in gioco per scoprire se la loro Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

disinnescare_ : Raga ma domani inizia Temptation Island - youresogoldvn : domani vivo solo per l'inizio di temptation island e le nuove puntate di too hot to handle - Alice52405774 : RT @_hellotetectif: Domani ritornano sia Temptation Island che la seconda parte di Too hot to handle 2, che meraviglia, grazie dio del tras… - gazzettaparma : Torna Temptation Island con Filippo Bisciglia - sbetz10 : RT @_hellotetectif: Domani ritornano sia Temptation Island che la seconda parte di Too hot to handle 2, che meraviglia, grazie dio del tras… -