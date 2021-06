Roma, arrestati due componenti della banda dei furti di Perugia: chi sono (Di martedì 29 giugno 2021) Due membri della banda dei furti a Perugia e provincia sono stati arrestati dalle Squadre Mobili di Roma e Latina e del Commissariato di Anzio. I due ladri, albanesi di 37 e 22 anni, clandestini ma con precedenti penali, sono stati sorpresi all’interno delle rispettive abitazioni ad Aprilia e Ardea. Contro di loro sono stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza per 21 furti consumati e tentati fra il luglio 2020 ed aprile 2021. furti in centri commerciali, in tabaccherie, bar ed aree di servizio per un ... Leggi su italiasera (Di martedì 29 giugno 2021) Due membrideie provinciastatidalle Squadre Mobili die Latina e del Commissariato di Anzio. I due ladri, albanesi di 37 e 22 anni, clandestini ma con precedenti penali,stati sorpresi all’interno delle rispettive abitazioni ad Aprilia e Ardea. Contro di lorostati acquisiti gravi indizi di colpevolezza per 21consumati e tentati fra il luglio 2020 ed aprile 2021.in centri commerciali, in tabaccherie, bar ed aree di servizio per un ...

