Rassegna stampa 29 giugno 2021 | Conte pronto a scalzare Grillo

(Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’attesa era tanta dopo un lungo periodo di silenzio e alla fine si è arrivati allo strappo: palla ai votanti per decidere il leader del Movimento Cinque Stelle.e prendersi il comando del gruppo dei pentastellati. Nessuna possibilità di coabitazione, l’ex premiera essere l’unico punto di riferimento senza più la scomoda compagnia del comico genovese. Questa è la notizia con cui aprono tutte le prime pagine dei quotidiani. Spazio anche alla retata di arresti di agenti della penitenziaria a Santa Maria Capua Vetere per le ...

Advertising

pbersani : Ieri sul @ilfoglio_it questa mia conversazione con @valentinivaler su lenzuolate, liberalizzazioni e non, alcune sc… - sghezziofficial : RT @SPress24: La rassegna Stampa di #sportpress24 di oggi Martedì 29 Giugno 2021 - sghezziofficial : RT @SPress24: La rassegna Stampa di #sportpress24 di oggi Martedì 29 Giugno 2021 - sghezziofficial : RT @SPress24: La rassegna Stampa di #sportpress24 di oggi Martedì 29 Giugno 2021 - tuttonapoli : BUONGIORNO TUTTONAPOLI - Ecco le prime pagine dei quotidiani di oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Rassegna stampa

Rai News

Con Comunicato n 133 del 28 giugno delle ore 19.35 il MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze informa che sono prorogati al 20 luglio i termini dei versamenti di giugno per i contribuenti ISA e i ...Incontro del Segretario Blinken con la Santa Sede, con il Segretario di Stato Cardinale Parolin e con il Segretario per i Rapporti con gli Stati Arcivescovo Gallagher. Dichiarazione del portavoce del ...Amici di Tuttonapoli, buongiorno! Inizia un'altra giornata d'informazione azzurra sulle pagine del nostro sito, il più seguito da oltre 15 anni.StampaEcco i titoli delle prime pagine dei giornali in edicola. Rassegna stampa a cura di Salernonotizie Sul quotidiano del Sud in prima pagina troviamo: A picco la qualità della vita. Il Salernitano ...