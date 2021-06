Pompei | archeologi indagheranno nel Complesso dei Riti Magici

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pompei archeologi

Agenzia ANSA

... quasi sempre lasciamo qualcosa a volte molto per i futuri, in modo che possano ... I nuovi affreschi e reperti aed Ercolano; le scoperte di varie città Maya in America centrale, nuove ...Attraverso la collaborazione con i funzionaridella Direzione dell'ente pisano e della ... ha consentito la restituzione di tre strappi di affresco al Parco Archeologico di. Il bene, ...Roma, 29 giu. - (Adnkronos) - Parte lunedì 5 luglio nell'area archeologia di Pompei un progetto di ricerca che intende far luce sul Complesso dei ...Post Views: 95 The Villa of Diomedes: The making of a Roman villa in Pompeii: presentazione del libro Apre al pubblico il cantiere di restauro POMPEI ...