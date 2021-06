Operazione “Final Blow” | sequestrato beni nei confronti di PRONJAI Skhelsen

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Operazione Final

Questure sul web

Coinvolto nell'Blow e condannato a dieci anni di Carcere per un 36enne albanese è scattato il sequestro dei beni per un valore di 150mila ...Skhelsen Pronjai, 36enne albanese, meglio conosciuto come Genny, era rimasto coinvolto nell'Blow' e condannato a dieci anni di reclusione per aver fatto parte di un'associazione per ...Operazione "Final Blow” - Eseguito provvedimento di sequestro nei confronti di PRONJAI Skhelsen, 36enne albanese.Skhelsen Pronjai, 36enne albanese, e condannato alla pena di dieci anni di reclusione per aver fatto parte di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.