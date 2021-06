Mini-lockdown chirurgici per fermare la variante Delta Chiusure su base provinciale con regole da zona rossa (Di martedì 29 giugno 2021) Torna l'allarme Covid nel mondo. Anche alcune zone dell'Australia, oggi è il caso dell'area metropolitana di Brisbane, hanno deciso un nuovo breve lockdown per arginare la diffusioni delle varianti. Al momento in Italia i dati continuano a essere rassicuranti. Da ieri è caduto l'obbligo della mascherina all'aperto, tranne in Campania, e tutto il Paese è in zona bianca. Ma i tecnici... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 29 giugno 2021) Torna l'allarme Covid nel mondo. Anche alcune zone dell'Australia, oggi è il caso dell'area metropolitana di Brisbane, hanno deciso un nuovo breveper arginare la diffusioni delle varianti. Al momento in Italia i dati continuano a essere rassicuranti. Da ieri è caduto l'obbligo della mascherina all'aperto, tranne in Campania, e tutto il Paese è inbianca. Ma i tecnici... Segui su affaritaliani.it

Advertising

Kick57624616 : RT @IlariaBifarini: Si ricomincia coi mini lockdown, per poi richiudere nuovamente tutto. Un copione già scritto. - simen80 : RT @IlariaBifarini: Si ricomincia coi mini lockdown, per poi richiudere nuovamente tutto. Un copione già scritto. - arquer12 : RT @IlariaBifarini: Si ricomincia coi mini lockdown, per poi richiudere nuovamente tutto. Un copione già scritto. - Jan13409142 : RT @IlariaBifarini: Si ricomincia coi mini lockdown, per poi richiudere nuovamente tutto. Un copione già scritto. - BeccaroEnrico : RT @IlariaBifarini: Si ricomincia coi mini lockdown, per poi richiudere nuovamente tutto. Un copione già scritto. -