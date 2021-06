Milano: risse e aggressioni in zona Colonne, 8 perquisizioni e un arresto (Di martedì 29 giugno 2021) Milano 29 giu. (Adnkronos) – Per gli episodi di violenza tra bande e le aggressioni del 5 e 6 giugno scorso, avvenute nella zona tra le Colonne di San Lorenzo e la Darsena a Milano, sono scattate le perquisizioni a carico di 8 giovani, italiani e nordafricani. Gli accertamenti degli agenti della squadra mobile sono iniziati alla fine del lockdown, momento in cui a Milano, spiegano, “si è evidenziata una recrudescenza di alcuni eventi che hanno visto come protagonisti i giovani, non necessariamente autori di comportamenti penalmente rilavanti, bensì in svariate forme di ... Leggi su ildenaro (Di martedì 29 giugno 2021)29 giu. (Adnkronos) – Per gli episodi di violenza tra bande e ledel 5 e 6 giugno scorso, avvenute nellatra ledi San Lorenzo e la Darsena a, sono scattate lea carico di 8 giovani, italiani e nordafricani. Gli accertamenti degli agenti della squadra mobile sono iniziati alla fine del lockdown, momento in cui a, spiegano, “si è evidenziata una recrudescenza di alcuni eventi che hanno visto come protagonisti i giovani, non necessariamente autori di comportamenti penalmente rilavanti, bensì in svariate forme di ...

