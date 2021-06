Mario + Rabbids Sparks Of Hope ha un team grande il triplo del primo gioco (Di martedì 29 giugno 2021) Durante l'E3 2021 Nintendo ha svelato Mario + Rabbids Sparks of Hope, sequel di Mario + Rabbids Kingdom Battle che arriverà il prossimo anno su Nintendo Switch. A tal proposito in un'intervista con Multiplayer, lo studio ha dichiarato che ora è tre volte più grande del team che ha lavorato al gioco originale. Durante l'intervista, il direttore creativo del gioco Davide Soliani e la produttrice Cristina Nava hanno dichiarato che mentre il primo Mario + Rabbids è stato ... Leggi su eurogamer (Di martedì 29 giugno 2021) Durante l'E3 2021 Nintendo ha svelatoof, sequel diKingdom Battle che arriverà il prossimo anno su Nintendo Switch. A tal proposito in un'intervista con Multiplayer, lo studio ha dichiarato che ora è tre volte piùdelche ha lavorato aloriginale. Durante l'intervista, il direttore creativo delDavide Soliani e la produttrice Cristina Nava hanno dichiarato che mentre ilè stato ...

