Lenovo Tab M7 e Tab M8, ufficiale la terza generazione di tablet (Di martedì 29 giugno 2021) Durante un evento tenutosi al MWC 2021 sono stati ufficializzati i tablet Lenovo Tab M7 e Tab M8, entrambi arrivati alla loro terza generazione. La società cinese uniforma ulteriormente i suoi prodotti al mondo Google con delle funzioni integrate e preinstallate come l'Ambient Mode di Google Assistant e, inoltre, offre funzionalità avanzate per controllare la propria Smart Home. In particolare Tab M8 dispone di una versione con Smart Charging Station per permette di essere posizionato dove si vuole e tenerlo sempre attivo. Ambedue i tablet vantano una costruzione precisa e dalle linee pulite, realizzata ...

