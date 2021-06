Jessica Antonini pubblica il messaggio della ex di Davide Lorusso | “È una fogna”

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 29 giugno 2021) Nonostante ne dica peste e corna,sembra proprio non riuscire a dimenticare l’ex compagno. Dopo le accuse di averla tradita, le rivelazioni sui presunti problemi nell’intimita e le illazioni su un’altrattanto presunta omosessualità, stavolta l’ex tronista di Uomini e Donne ha usato un’altra arma per colpire il barman veneto con cui è stata fidanzata per nove mesi.attacca ancora: “Ho scampato una, infatti, ha fatto sapere di aver ricevuto il ...