Incidente a Sirmione | moto finisce contro un albero | muore 30enne

(Di martedì 29 giugno 2021)- Ancora una tragedia sulle strade del Bresciano. Questa volta i fatti sono accaduti a, attorno alle due del mattino di fronte all'hotel Mirabello, in via XXV aprile. Un ragazzo di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Sirmione

Questa volta i fatti sono accaduti a, attorno alle due del mattino di fronte all'hotel ... Si tratta dell'ennesimostradale con vittime dall'inizio dell'anno. Nella notte di venerdì a ...Gravenella notte a, lungo via XXV aprile, la strada che dalla frazione ci Colombare porta al centro del paese. Una moto è uscita di strada e ha terminato la sua corsa contro un albero. ...Il ragazzo, residente in paese, è finito contro un albero con la sua moto. Da un anno aveva aperto il ristorante «La vecchia griglia» ...La vittima è un giovane residente in paese che ha perso il controllo della sua due ruote Sirmione - Ancora una tragedia sulle strade del Bresciano. Questa volta i fatti sono accaduti a Sirmione, attor ...