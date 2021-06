In arrivo a Lecce il difensore islandese Bjarnason (Di martedì 29 giugno 2021) Lecce - Il difensore centrale islandese Brynjar Ingi Bjarnason, classe 1999, sarebbe a un passo dal vestire la maglia del Lecce per la prossima stagione. La società giallorossa non smentisce le voci ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 29 giugno 2021)- IlcentraleBrynjar Ingi, classe 1999, sarebbe a un passo dal vestire la maglia delper la prossima stagione. La società giallorossa non smentisce le voci ...

Advertising

BjorgvinH : RT @Glongari: #Lecce in arrivo il colpo Brynjar Ingi #Bjarnason classe '99 dall'Akureyri. Difensore centrale islandese @tvdellosport - SerieBNewsCom : ????#Lecce, colpo in difesa: in arrivo #Bjarnason | I dettagli - marco__lecce : @Bea_Mary84 @erredantes Ma poi un caldo mai visto, pensa che la sposa arrivò il chiesa con più di un ora di ritardo… - Lodamarco1 : RT @Glongari: #Lecce in arrivo il colpo Brynjar Ingi #Bjarnason classe '99 dall'Akureyri. Difensore centrale islandese @tvdellosport - mercatolecce : RT @Glongari: #Lecce in arrivo il colpo Brynjar Ingi #Bjarnason classe '99 dall'Akureyri. Difensore centrale islandese @tvdellosport -