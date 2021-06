Il Trovatore | edizione 2000 | in onda su RAI 5

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 29 giugno 2021) Il, opera di Giuseppe Verdi, andrà insu RAI 5. Di tratta dell’delandata jn scena presso il Teatro della Scala. Fu l’ideazione diretta da Riccardo Muti, per la regia di Hugo de Ana. La trama È la storia di una zingara che incanta il fratello più piccolo del conte di Luna. Scoperta, viene cnnata a bruciare viva. A morte sua, per vendetta la figlia Azucena rapisce il bambino e lo uccise bruciandolo sul rogo. Intanto Leonora racconta a Ines di provare un sentimento per undalla bellissima voce. Si tratta di Manrico, seguace del ribelle ...