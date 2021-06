Il Mare è Nostrum, il premio è per i giornalisti (Di martedì 29 giugno 2021) Alessio Postiglione, media relations di Formiche, è uno dei cinque vincitori della 13a edizione del premio giornalistico Internazionale Mare Nostrum Awards, bandito dalla rivista Grimaldi Magazine Mare Nostrum e patrocinato dall’Ordine nazionale dei giornalisti. La cerimonia di premiazione, presso il Grand Hotel Vesuvio di Napoli, è stata presentata dal conduttore Massimo Giletti ed ha visto la partecipazione di personalità del mondo istituzionale, dell’informazione e dello shipping. La giuria internazionale del premio, presieduta dal giornalista Bruno ... Leggi su formiche (Di martedì 29 giugno 2021) Alessio Postiglione, media relations di Formiche, è uno dei cinque vincitori della 13a edizione delco InternazionaleAwards, bandito dalla rivista Grimaldi Magazinee patrocinato dall’Ordine nazionale dei. La cerimonia di premiazione, presso il Grand Hotel Vesuvio di Napoli, è stata presentata dal conduttore Massimo Giletti ed ha visto la partecipazione di personalità del mondo istituzionale, dell’informazione e dello shipping. La giuria internazionale del, presieduta dal giornalista Bruno ...

'Stop al genocidio dei migranti nel Mediterraneo' Proposta una sorta di "operazione Mare nostrum in versione civile: la missione di salvataggio in mare dei migranti, attuata dalla Marina e dall'Aeronautica italiane a cavallo tra il 2013 e il 2014, ...

