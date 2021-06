Il cloud di stato? Buona idea (Di martedì 29 giugno 2021) Il governo ha inserito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza 0,9 miliardi per finanziare un cloud della Pubblica amministrazione. Un progetto strategico affidato a Vittorio Colao, ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale e tra i massimi esperti mondiali. L’iniziativa è stata presa sul serio dai grandi gruppi del tech italiano, qui prevalentemente pubblici (Leonardo e Fincantieri), ma anche misti come Tim. A differenza della telenovela recente su rete unica a banda ultralarga che andava a coinvolgere il settore dei servizi telefonici aperto alla concorrenza, il cloud dei dati pubblici gestito dal governo con modalità, bandi di ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 29 giugno 2021) Il governo ha inserito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza 0,9 miliardi per finanziare undella Pubblica amministrazione. Un progetto strategico affidato a Vittorio Colao, ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale e tra i massimi esperti mondiali. L’iniziativa è stata presa sul serio dai grandi gruppi del tech italiano, qui prevalentemente pubblici (Leonardo e Fincantieri), ma anche misti come Tim. A differenza della telenovela recente su rete unica a banda ultralarga che andava a coinvolgere il settore dei servizi telefonici aperto alla concorrenza, ildei dati pubblici gestito dal governo con modalità, bandi di ...

