Grillo rompe con Conte: si voti su Rousseau, M5S non diventi partito unipersonale (Di martedì 29 giugno 2021) Non possiamo lasciare che un movimento nato per diffondere la democrazia diretta e partecipata si trasformi in un partito unipersonale governato da uno statuto seicentesco, afferma Grillo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 29 giugno 2021) Non possiamo lasciare che un movimento nato per diffondere la democrazia diretta e partecipata si trasformi in ungovernato da uno statuto seicentesco, affermaL'articolo proviene da Firenze Post.

