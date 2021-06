Grillo licenzia Conte: "Non hai capacità. Si voti su Rousseau il comitato a 5" (Di martedì 29 giugno 2021) I problemi accumulati dal M5s Giuseppe Conte "non potrà risolverli perché non ha né visione politica, né capacità manageriali. Non ha esperienza di organizzazioni, né capacità di innovazione". Beppe Grillo risponde con un post sul suo blog alla conferenza stampa di ieri dell'ex premier. Di fatto certificando l'addio tra i due. Cala il sipario. Sì, perché nel testo il fondatore e garante del Movimento elenca i motivi per cui il capo politico in pectore non è la persona giusta per risolevvare le sorti della sua creatura. Accomunando la comunità del M5s a un comunità di tossicodipendenti "che mi chiedono di poter avere la ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 29 giugno 2021) I problemi accumulati dal M5s Giuseppe"non potrà risolverli perché non ha né visione politica, némanageriali. Non ha esperienza di organizzazioni, nédi innovazione". Bepperisponde con un post sul suo blog alla conferenza stampa di ieri dell'ex premier. Di fatto certificando l'addio tra i due. Cala il sipario. Sì, perché nel testo il fondatore e garante del Movimento elenca i motivi per cui il capo politico in pectore non è la persona giusta per risolevvare le sorti della sua creatura. Accomunando la comunità del M5s a un comunità di tossicodipendenti "che mi chiedono di poter avere la ...

