Giappone | disoccupazione in crescita a maggio

Advertising

tvbusiness24 : #Giappone, in aumento la #disoccupazione: 2,11 milioni senza lavoro. Consumi deboli, le vendite al dettaglio scendo… - lauranaka : Giappone: tasso di disoccupazione sale al 3% a maggio, i senza lavoro sono 2,11 milioni - FinanzaOnline… - PaoloLuraschi : Agenda principali dati macro settimana •Lunedì 28 giugno •Martedì 29 giugno -Giappone:occupazione disoccupazione ma… - AAssurdita : @LBennati @repubblica Nel tweet sul Giappone mi metti nella stessa frase tasso di occupazione e disoccupazione come… - AAssurdita : @LBennati @repubblica Non sai nemmeno come si calcola il tasso di disoccupazione se mi parli del Giappone, studia e… -

Ultime Notizie dalla rete : Giappone disoccupazione

QuiFinanza

Secondo quanto comunicato dal ministero di Affari interni e Comunicazione nipponico, in maggio il tasso diè cresciuto inal 3,0% dal 2,8% di aprile (2,6% in marzo), contro il 2,9% del consensus di Reuters.Martedì 29/06/2021 01:30: Tasso(atteso 2,9%; preced. 2,8%) 01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 7,9%; preced. 11,9%) 08:45 Francia : Fiducia consumatori, mensile (atteso 100 punti; ...(Teleborsa) - Incerti i consumi in Giappone a maggio, anche se il dato è in forte crescita rispetto allo scorso anno, in periodo di piena pandemia. Secondo quanto reso noto dal Ministero ...Secondo quanto comunicato dal ministero di Affari interni e Comunicazione nipponico, in maggio il tasso di disoccupazione è cresciuto in Giappone al 3,0% dal 2,8% di aprile (2,6% in marzo), contro il ...