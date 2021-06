“Fate schifo, scendi o te devo mena’?”: la coppia gay aggredita su un bus a Roma per un bacio | VIDEO (Di martedì 29 giugno 2021) Un’altra aggressione omofoba, questa volta a Roma. Una coppia si bacia su un bus e arrivano subito insulti e minacce. “Fate schifo, scendi o te devo mena’?”: la coppia gay aggredita su un bus a Roma per un bacio VIDEO Nuovo episodio di #omofobia su un bus di Roma. Minacce e insulti per un bacio tra due ragazzi: “Fate schifo davanti alla gente, scendi o te devo menà?” ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) Un’altra aggressione omofoba, questa volta a. Unasi bacia su un bus e arrivano subito insulti e minacce. “o te?”: lagaysu un bus aper unNuovo episodio di #omofobia su un bus di. Minacce e insulti per untra due ragazzi: “davanti alla gente,o temenà?” ...

Advertising

repubblica : Omofobia su bus a Roma, passeggero insulta due ragazzi che si baciano: 'Fate schifo, vergognatevi' - fanpage : Un'aggressione verbale violentissima, con tanto di minacce di pestaggio. 'Fate schifo. Li fai scenne te o li devo m… - Exxtra41475932 : @Corriere Poverino ??????e censurabile ma non si condanna... Sentenza x uno di sinistra che fa i cazzi propri... Fate veramente schifo.... ?????? - GINA32451015 : RT @annamariamoscar: Io quello che non capisco è del perché nessuno interviene? Queste persone hanno bisogno di essere circondate e obbliga… - buonweekend : RT @AlekosPrete: Aggressione omofoba sul bus a Roma, ragazzi minacciati per un bacio: “Fate schifo, ora vi gonfio” -