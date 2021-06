Da Harry Potter a Hulk, il tifoso svizzero eroe di Twitter (Di martedì 29 giugno 2021) Prima un Harry Potter in lacrime, poi un Hulk scatenato. Nella serata dell’impresa della Svizzera, che ai rigori ha eliminato negli ottavi di Euro 2020 la Francia campione del mondo, spunta un protagonista a sorpresa. Un tifoso rossocrociato, più volte ripreso dalle telecamere, è diventato l’eroe di Twitter e uno dei meme più riusciti degli Europei. Prima, con la Svizzera sotto 3-2 all’87’, il giovane supporter – che a molti utenti ricorda una versione adulta di Harry Potter – è disperato, quasi in lacrime. Al 93’, dopo l’incredibile rimonta fino al 3-3, ... Leggi su funweek (Di martedì 29 giugno 2021) Prima unin lacrime, poi unscatenato. Nella serata dell’impresa della Svizzera, che ai rigori ha eliminato negli ottavi di Euro 2020 la Francia campione del mondo, spunta un protagonista a sorpresa. Unrossocrociato, più volte ripreso dalle telecamere, è diventato l’die uno dei meme più riusciti degli Europei. Prima, con la Svizzera sotto 3-2 all’87’, il giovane supporter – che a molti utenti ricorda una versione adulta di– è disperato, quasi in lacrime. Al 93’, dopo l’incredibile rimonta fino al 3-3, ...

