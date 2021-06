Calciomercato Milan – Pobega va via? Trattativa aperta con l’Atalanta (Di martedì 29 giugno 2021) Le ultime news sul Calciomercato del Milan: Tommaso Pobega potrebbe finire all'Atalanta dopo l'ottima stagione in prestito allo Spezia Leggi su pianetamilan (Di martedì 29 giugno 2021) Le ultime news suldel: Tommasopotrebbe finire all'Atalanta dopo l'ottima stagione in prestito allo Spezia

Advertising

DiMarzio : #Milan, sfuma #Firpo: fatta per il suo passaggio al #Leeds. I nuovi piani dei rossoneri - DiMarzio : #Calciomercato, #Milan | Il punto sulle trattative in entrata - DiMarzio : #Laxalt firmerà un contratto quadriennale con la Dinamo Mosca: al #Milan 3,5 milioni di euro - sportli26181512 : Giornale di Brescia - Tonali-Milan, si può chiudere in pochi giorni: Sta per sbloccarsi l’affare Tonali. - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: Va alle Olimpiadi: il Milan lo perde per il ritiro. E sul rinnovo... #Kessie -