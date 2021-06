Al Bano non ci sta e attacca: “Ecco di chi è la colpa” (Di martedì 29 giugno 2021) Al Bano, dopo aver ricevuto la notizia dell’annullamento di alcuni concerti a causa del Covid non ci sta e attacca. Non gli è andata giù. Al Bano (GettyImages)Al Bano è sempre stato un personaggio istrionico, ma soprattutto un uomo senza peli sulla lingua. Nelle sue interviste non è mai banale e quando può denuncia le ingiustizie e le cose in generale non gli sono piaciute. Questa volta il cantante pugliese ha detto la sua sulla campagna vaccinale. Da sempre molto amato in Russia. Al Bano doveva prendere parte a diversi concerti proprio nella terra governata da Putin. Purtroppo però ... Leggi su chenews (Di martedì 29 giugno 2021) Al, dopo aver ricevuto la notizia dell’annullamento di alcuni concerti a causa del Covid non ci sta e. Non gli è andata giù. Al(GettyImages)Alè sempre stato un personaggio istrionico, ma soprattutto un uomo senza peli sulla lingua. Nelle sue interviste non è mai banale e quando può denuncia le ingiustizie e le cose in generale non gli sono piaciute. Questa volta il cantante pugliese ha detto la sua sulla campagna vaccinale. Da sempre molto amato in Russia. Aldoveva prendere parte a diversi concerti proprio nella terra governata da Putin. Purtroppo però ...

