13 nuovi contagi rilevati in FVG Dati del 29 giugno 2021

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.303 tamponi molecolari sono stati rilevati 13 nuovi contagi – di cui 2 riguardanti migranti in provincia di Trieste – con una percentuale di positività dello 0,39%. Sono inoltre 1.397 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 3 casi (0,21%). Nella giornata odierna si registra un decesso; non risultano esserci persone ricoverate nelle terapie intensive, mentre i pazienti in altri reparti sono 10. I decessi complessivamente ammontano a 3.789, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.012 a Udine, 671 a Pordenone e 293 a Gorizia.

