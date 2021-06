007 con licenza di attraversare il Muro. Moore rischiò l'arresto della Stasi (Di martedì 29 giugno 2021) Nel 1982 a Berlino si girava Octopussy: la più famosa spia del cinema nel mirino della Ddr. I libri di Fleming erano vietati di ROBERTO GIARDINA Leggi su quotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) Nel 1982 a Berlino si girava Octopussy: la più famosa spia del cinema nel mirinoDdr. I libri di Fleming erano vietati di ROBERTO GIARDINA

Advertising

007_reny : RT @Laura72CY: Con un buongiorno di cuore e un sorriso solare ogni giorno diventa speciale ?? Buon Martedì ;) Günaydin canim benim ?? #… - MariaGrazia_007 : @carlottup si, per 3 giorni, ma con Moderna... non potevo muoverlo dal dolore - MariaGrazia_007 : Gne gne gne... No Coca Cola, agua... Sono un niño viziato, non ci gioco più! ??????? - MariaGrazia_007 : @DarioBressanini che un vaccinato a contatto con un infetto può trasmettere il virus con la stessa carica virale di… - zarcozilesi : @MariaGrazia_007 cartaceo sí. libretto vaccinazioni no. email con numero lotto e altre info sí. -