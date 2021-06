Un’attrice molto amata di Beautiful lascia la soap opera (Di lunedì 28 giugno 2021) Ci saranno molti sconvolgimenti per i protagonisti di Beautiful, ma in particolare sarà la storia di Zoe e Carter che terrà banco per diverse puntate. La Buckingham prima avrà una sorta di flirt con Zende e Carter, geloso e deluso, si abbandonerà tra le braccia di un’altra donna per farsi consolare. Di chi si stratta? Di Quinn, che metterà a repentaglio così il suo matrimonio con Eric. Ma arriva il colpo di scena proprio sul set della soap opera americana quando l’attrice Kiara Barnes, che interpreta Zoe, annuncia che lascerà per sempre la soap per dedicarsi ad altri progetti, tra i quali Fantasy Island. Dello stesso ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 28 giugno 2021) Ci saranno molti sconvolgimenti per i protagonisti di, ma in particolare sarà la storia di Zoe e Carter che terrà banco per diverse puntate. La Buckingham prima avrà una sorta di flirt con Zende e Carter, geloso e deluso, si abbandonerà tra le braccia di un’altra donna per farsi consolare. Di chi si stratta? Di Quinn, che metterà a repentaglio così il suo matrimonio con Eric. Ma arriva il colpo di scena proprio sul set dellaamericana quando l’attrice Kiara Barnes, che interpreta Zoe, annuncia che lascerà per sempre laper dedicarsi ad altri progetti, tra i quali Fantasy Island. Dello stesso ...

