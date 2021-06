Terence Hill lascia Don Matteo | l’ultima puntata e il motivo dell’addio | “Non ci saranno lacrime e abbracci”

(Di lunedì 28 giugno 2021) Donè una delle fiction Rai più amate dagli italiani e presto tornerà con una nuova stagione ricca di sorprese. La più rilevante fra tutte è sicuramente il passaggio di testimone che segnerà la fine della lunga carriera diall’interno della serie. L’attore, che lascerà il posto a Raoul Bova, ha recentemente spiegato ildella sua scelta. Don13: l’addio diLa prossima stagione televisiva di Rai 1 si prospetta molto interessante per gli amanti delle fiction. In questi giorni si sta parlando della notizia dell’arrivo di ...

Vediamo meglio insieme che cosa ha dichiarato direttamentesul suo personaggio di Don Matteo, stupendo tutti. Come sappiamo la tredicesima edizione di Don Matteo è molto attesa, ed dovremmo vederla per l'inizio del prossimo anno. Ma la cosa che ...Una commedia western condopo Trinità. Su Italia 1 dalle 21.25 Il settimo figlio. Tom Ward e' scelto come cacciatore di streghe proprio al risveglio della piu' temibile e potente tra ...Una vera e propria doppietta per la serie della Lux Vide, Don Matteo. La prestigiosa “ kermesse ” televisiva, ormai in onda da oltre due decenni, cambia letteralmente volto con l’arrivo di Don Massimo ...Ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire su uno degli attori più amati della sua generazione, ancora attivo nelle fiction Rai.