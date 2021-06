Stop obbligo mascherine all’aperto, Zingaretti: “Non abbassare la guardia” (Di lunedì 28 giugno 2021) ROMA – “Da oggi non c’è più l’obbligo delle mascherine all’aperto. Pian piano stiamo tornando alla normalità ma non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia. La Regione Lazio sta portando avanti una campagna vaccinale senza sosta e i dati ci dicono che siamo sulla strada giusta. Non ce l’ha regalato nessuno: è merito dei sacrifici dei cittadini e della grande squadra della Regione che lavora a testa bassa contro il Covid”. Così il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, ex segretario nazionale del Pd, che aggiunge: “Abbiamo superato 5 milioni di somministrazioni e quasi 2 milioni di ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 28 giugno 2021) ROMA – “Da oggi non c’è più l’delle. Pian piano stiamo tornando alla normalità ma non dobbiamo assolutamentela. La Regione Lazio sta portando avanti una campagna vaccinale senza sosta e i dati ci dicono che siamo sulla strada giusta. Non ce l’ha regalato nessuno: è merito dei sacrifici dei cittadini e della grande squadra della Regione che lavora a testa bassa contro il Covid”. Così il governatore del Lazio, Nicola, ex segretario nazionale del Pd, che aggiunge: “Abbiamo superato 5 milioni di somministrazioni e quasi 2 milioni di ...

Advertising

regionetoscana : Da oggi #28giugno stop all'obbligo di mascherina all'aperto in #zonabianca. La mascherina va portata comunque con s… - SkyTG24 : Covid, da oggi tutta Italia è in zona bianca. Stop anche a obbligo mascherine all'aperto - repubblica : Stop mascherine all'aperto: 'Finalmente liberi' | Ma molti la indossano ancora: 'Rispetto per chi non è vaccinato' - Affaritaliani : RT @andreadeugeni: #Covid, al #Papeete di #Salvini sabato 26 giugno si anticipa lo stop all'obbligo della mascherina all'aperto: balli, fil… - andreadeugeni : #Covid, al #Papeete di #Salvini sabato 26 giugno si anticipa lo stop all'obbligo della mascherina all'aperto: balli… -