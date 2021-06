Rotary, ambiente pace e next generation, i passaggi chiave nel post-pandemia (Di lunedì 28 giugno 2021) Fiuggi, 28 giu. (Labitalia) - Non abbiamo un 'pianeta B' e per l'emergenza climatica ci sono a disposizione meno di dieci anni per invertire la rotta, attivando nel contempo un piano globale di prevenzione per contrastare emergenze come la pandemia, la disuguaglianza sociale, l'emarginazione dei giovani e la pace. Questo il forte segnale lanciato al 64° congresso distrettuale del Rotary organizzato a Fiuggi, 'Tra Dedalo e Arianna, il filo del Rotary nel labirinto della crisi' con la partecipazione di numerosi e illustri personaggi del mondo della scienza, della cultura e della politica. Personalità che hanno animato ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Fiuggi, 28 giu. (Labitalia) - Non abbiamo un 'pianeta B' e per l'emergenza climatica ci sono a disposizione meno di dieci anni per invertire la rotta, attivando nel contempo un piano globale di prevenzione per contrastare emergenze come la, la disuguaglianza sociale, l'emarginazione dei giovani e la. Questo il forte segnale lanciato al 64° congresso distrettuale delorganizzato a Fiuggi, 'Tra Dedalo e Arianna, il filo delnel labirinto della crisi' con la partecipazione di numerosi e illustri personaggi del mondo della scienza, della cultura e della politica. Personalità che hanno animato ...

Advertising

SimonVenturini : #MESTRE • Il Bosco di Zaher si allarga grazie a 300 nuovi alberi! È il dono alla città del Rotary Club Venezia Mes… - positanonews : #AltreNews #Copertina #Giovani Il Rotary premia i giovani: Concorso di idee sul tema “Ambiente e Mobilità in Peniso… - BLturismo : RT @bellunesimondo: ?? Nuovo Podcast! 'Episode 4 - Energy: coal and fossil fuels' su @Spreaker #ambiente #belluno #eco_sveglia #radio_abm #r… - bellunesimondo : ?? Nuovo Podcast! 'Episode 4 - Energy: coal and fossil fuels' su @Spreaker #ambiente #belluno #eco_sveglia… - AGR_web : Tuteliamo l’ambiente costiero di Ostia Il Rotary Club Ostia e l’Universitá degli Studi Roma Tre insieme per la tute… -