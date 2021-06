Roma, controlli antidroga: ecstasty, mdma e ketamina pronte per lo spaccio. Scoperta una serra di marijuana (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma – Nella giornata di ieri i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma con il fine di contrastare le sostanze stupefacenti hanno portato i militari a scoprire una serra di marijuana e diversi pusher attivi nella Capitale: il bilancio vede 5 arresti e il sequestro di 50 pasticche di anfetamina e 90 piante di marijuana. Il primo arresto è avvenuto grazie ad un semplice ‘Alt’ intimato dai Carabinieri della Compagnia Roma Centro intimato ad un 32enne di origine calabrese intercettato dai militari come passeggero. Fermato in sella ad uno scooter di grossa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 giugno 2021)– Nella giornata di ieri idei Carabinieri del Comando Provinciale dicon il fine di contrastare le sostanze stupefacenti hanno portato i militari a scoprire unadie diversi pusher attivi nella Capitale: il bilancio vede 5 arresti e il sequestro di 50 pasticche di anfetamina e 90 piante di. Il primo arresto è avvenuto grazie ad un semplice ‘Alt’ intimato dai Carabinieri della CompagniaCentro intimato ad un 32enne di origine calabrese intercettato dai militari come passeggero. Fermato in sella ad uno scooter di grossa ...

