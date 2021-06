Ragazza di 16 anni scomparsa da casa trovata uccisa a coltellate in un bosco (Di lunedì 28 giugno 2021) Una 16enne, Chiara Gualzetti, è stata trovata morta ai margini di un bosco a Monteveglio (Bologna). La giovane era scomparsa domenica da casa. La procura ordinaria, insieme a quella per i minori, ... Leggi su globalist (Di lunedì 28 giugno 2021) Una 16enne, Chiara Gualzetti, è statamorta ai margini di una Monteveglio (Bologna). La giovane eradomenica da. La procura ordinaria, insieme a quella per i minori, ...

Agenzia_Ansa : Una ragazza di 16 anni è stata trovata morta nel Bolognese. Si indaga per omicidio. Il corpo della giovane, scompar… - rubio_chef : Dare la colpa ai palestinesi per le atrocità che sono costretti a subire da 73 anni, è come dire a una ragazza che… - Coninews : “Mi avete conosciuta a Londra come la ragazza di ghiaccio. Da quei Giochi però sono passati nove anni, tra alti e b… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Una ragazza di 16 anni è stata trovata morta nel Bolognese. Si indaga per omicidio. Il corpo della giovane, scomparsa cir… - ClaudiaBruno00 : RT @RaiNews: La ragazza avrebbe ferite d'arma da taglio e forse altre lesioni -