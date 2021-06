Prefettura, domani riunione sulla sicurezza con i sindaci (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – È in programma domani mattina presso la Prefettura di Salerno, una riunione del comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico aperto alla partecipazione di diversi sindaci della provincia di Salerno e del primo cittadino del comune capoluogo. Come anticipato a margine di un incontro con la stampa, questa mattina dal prefetto di Salerno Francesco Russo, il comitato servirà a fare il punto della situazione sui servizi di controllo attivati dal coordinamento interforze anche nell’ambito della zona bianca. Per la città di Salerno sarà anche l’occasione per fare un ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – È in programmamattina presso ladi Salerno, unadel comitato per lae l’ordine pubblico aperto alla partecipazione di diversidella provincia di Salerno e del primo cittadino del comune capoluogo. Come anticipato a margine di un incontro con la stampa, questa mattina dal prefetto di Salerno Francesco Russo, il comitato servirà a fare il punto della situazione sui servizi di controllo attivati dal coordinamento interforze anche nell’ambito della zona bianca. Per la città di Salerno sarà anche l’occasione per fare un ...

