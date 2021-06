Per oltre 20 anni picchia la moglie: la violenza anche davanti ai figli. Applicato il "codice rosso" (Di lunedì 28 giugno 2021) Pronunciata dal gup di Firenze una sentenza che contiene una delle prime applicazioni della legge sulla violenza assistita Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 28 giugno 2021) Pronunciata dal gup di Firenze una sentenza che contiene una delle prime applicazioni della legge sullaassistita

Advertising

Giorgiolaporta : C'è un solo modo per non aderire alla campagna del #BlackLivesMatter ed è restando in piedi, con la schiena dritta… - SPatuanelli : Chiuso l’accordo politico sulla nuova #PAC. Una riforma storica e strutturata che non si realizzava da oltre 30 ann… - RaiNews : Le autorità dell'isola delle Baleari hanno annunciato un'inchiesta per appurare se una serie di hotel e locali nell… - V_for_Love_ : RT @TripConteHard: La ricorrenza del battesimo di Gesù noi l'abbiamo festeggiata cosi... Oltre 500 ore di live show free per gli utenti pre… - CastroniLetizia : @virginiaraggi Ma lei un viaggetto oltre il GRA ogni tanto se lo fa? Ha presente cosa succede in altre capitali del… -