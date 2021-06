Per la prima volta su Instagram si rivolge a lui con un «amore mio» (Di lunedì 28 giugno 2021) Kaia Gerber è l’erede di Cindy Crawford guarda le foto Una foto, poche parole e tutto l’amore che c’è. Così Kaia Gerger augura buon compleanno al fidanzato Jacob Elordi. La modella ha condiviso su Instagram un post in occasione del 24esimo compleanno dell’attore. E, per la prima volta, lo chiama «amore mio». X ... Leggi su iodonna (Di lunedì 28 giugno 2021) Kaia Gerber è l’erede di Cindy Crawford guarda le foto Una foto, poche parole e tutto l’che c’è. Così Kaia Gerger augura buon compleanno al fidanzato Jacob Elordi. La modella ha condiviso suun post in occasione del 24esimo compleanno dell’attore. E, per la, lo chiama «mio». X ...

