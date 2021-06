Pannelli OLED più efficienti grazie ad un nuovo elettrodo trasparente Dall’indio-stagno si passa al rame-argento

(Di lunedì 28 giugno 2021) Per migliorare l’emissione di luce dei diodi organici deii ricercatori hanno sostituito lo strato di ossido di indio-con uno d’su. Più luce vuol dire anche meno energia per avere le stesse prestazioni. Gli smartphone e TV rinranno?...

Advertising

Digital_Day : Basta un pizzico di argento e i pixel degli OLED sono in grado di liberare più luce migliorando la propria efficien… - dalvin_update : RT @HDblog: Pannelli OLED LG su TV Samsung: si parla di accordo vicino ma Samsung smentisce - HDblog : RT @HDblog: Pannelli OLED LG su TV Samsung: si parla di accordo vicino ma Samsung smentisce - Asgard_Hydra : Pannelli OLED LG su TV Samsung: si parla di accordo vicino ma Samsung smentisce - - gigibeltrame : Pannelli OLED LG su TV Samsung: si parla di accordo vicino ma Samsung smentisce #digilosofia… -

Ultime Notizie dalla rete : Pannelli OLED

DDay.it - Digital Day

Le difficoltà produttive appaiono infatti ancora significative, soprattutto perché Samsung Display, che su questo versante è in uno stadio più avanzato con iQD -, deve prima realizzare ...sono Sony Microcon risoluzione FHD ed emulano un display 16:9 da 140 pollici , mentre l'audio è stereo. TCL ha reso i suoi smart glass NXTWEAR G compatibili con tantissimi modelli di ...Per migliorare l’emissione di luce dei diodi organici dei pannelli OLED i ricercatori hanno sostituito lo strato di ossido di indio-stagno con uno d’argento su rame. Più luce vuol dire anche meno ener ...Doppio appuntamento per Hisense a giugno, a Milano e Roma, per presentare le novità nella splendida cornice degli Europei di calcio.