Nicolò Scalfi e i retroscena sui soldi vinti | “Un corriere con i gettoni d’oro | ma avevo una scelta”

Leggi su biccy

(Di martedì 29 giugno 2021) Sono passati quasi due anni dall’ultima volta cheè stato in tv a Caduta Libera durante il Torneo Campioni. Quelle che vanno in onda in queste settimane infatti sono delle repliche di puntate del 2018 e 2019. Il Campioncino ha svelato come ha investito ie sempre a Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato com’è avvenuta la consegna del montepremi. “Tra le due vittorie ho vinto circa 760 mila euro, ma non so dirti la cifra esatta perché è passato tanto tempo e poi c’è stata anche la vittoria del Torneo dei campioni. Si trattava però die quindi la consegna ...