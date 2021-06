Music Awards 2021 tornano su Rai 1 con Carlo Conti, Vanessa Incontrada e Nek. Quando va in onda (Di lunedì 28 giugno 2021) La quindicesima edizione dei Music Awards 2021 è pronta a sbarcare su Rai1 con 2 serate evento che premieranno i successi di tanti artisti del nostro panorama Musicale. Le due serate che si terranno all’Arena di Verona, con un inframezzo pomeridiano, e approdano in prima serata il 9 e 10 settembre 2021 con la conduzione del sempre presente Carlo Conti e quella di Vanessa Incontrada. Music Awards 2021: due serate per premiare il meglio della Musica italiana Dopo la ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 28 giugno 2021) La quindicesima edizione deiè pronta a sbarcare su Rai1 con 2 serate evento che premieranno i successi di tanti artisti del nostro panoramaale. Le due serate che si terranno all’Arena di Verona, con un inframezzo pomeridiano, e approdano in prima serata il 9 e 10 settembrecon la conduzione del sempre presentee quella di: due serate per premiare il meglio dellaa italiana Dopo la ...

