Michele Merlo, il padre è distrutto: “Non ho un motivo per vivere” (Di lunedì 28 giugno 2021) Non è passato nemmeno un mese da quando Michele Merlo si è spento in seguito ad una leucemia fulminante. Il padre dell’ex allievo di “Amici” parla per la prima volta e rivela lo stato d’animo suo e della moglie. Michele Merlo (Instagram)Sopravvivere ad un figlio è contro natura. Un evento che nessuno dovrebbe vivere, soprattutto se si tratta di un ragazzo di 28 anni con una vita davanti e un cassetto pieno di sogni da realizzare. Proprio come Michele Merlo, un giovane cantante che sognava il palco dell’Ariston e di vivere ... Leggi su chenews (Di lunedì 28 giugno 2021) Non è passato nemmeno un mese da quandosi è spento in seguito ad una leucemia fulminante. Ildell’ex allievo di “Amici” parla per la prima volta e rivela lo stato d’animo suo e della moglie.(Instagram)Sopravad un figlio è contro natura. Un evento che nessuno dovrebbe, soprattutto se si tratta di un ragazzo di 28 anni con una vita davanti e un cassetto pieno di sogni da realizzare. Proprio come, un giovane cantante che sognava il palco dell’Ariston e di...

