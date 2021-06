Maxi focolaio a Maiorca: 850 ragazzi positivi | video (Di lunedì 28 giugno 2021) É salito ad oltre 850 il numero dei ragazzi spagnoli risultati positivi al Covid-19: secondo le prime ricostruzioni, i ragazzi, che come di consueto si erano recati sulle isole Baleari per festeggiare la fine dell'anno scolastico, avrebbero partecipato a numerose feste in strada e su barche private senza rispettare le norme anti-covid. Al momento sull'isola sono stati identificati 268 contatti di positivi che sono già rincasati. Di questi, 175 sono stati trasferiti nel Covid hotel Palma Bellver dove trascorreranno 10 giorni in quarantena. "In questo momento rappresentano un pericolo per la salute pubblica dei nostri ... Leggi su panorama (Di lunedì 28 giugno 2021) É salito ad oltre 850 il numero deispagnoli risultatial Covid-19: secondo le prime ricostruzioni, i, che come di consueto si erano recati sulle isole Baleari per festeggiare la fine dell'anno scolastico, avrebbero partecipato a numerose feste in strada e su barche private senza rispettare le norme anti-covid. Al momento sull'isola sono stati identificati 268 contatti diche sono già rincasati. Di questi, 175 sono stati trasferiti nel Covid hotel Palma Bellver dove trascorreranno 10 giorni in quarantena. "In questo momento rappresentano un pericolo per la salute pubblica dei nostri ...

