M5S | ultimatum di Conte a Grillo | Non mi presto a operazione di facciata

(Di lunedì 28 giugno 2021) Beppe"sa bene che ho avuto e avrò sempre rispetto per lui. Riconosco il grande carisma visionario che ha originato una stagione eroica per il Movimento e innovativa per l'intero sistema ...

Ultime Notizie dalla rete : M5S ultimatum

... Giuseppe Conte lancia un '' a Grillo, ponendo le sue condizioni per assumere la leadership. Dopo un serrato braccio di ferro con il comico genovese, l'ex presidente del Consiglio ...... che è anche uno dei big del Movimento, ha dichiarato: 'E' solo una delle tanti fasi che ilha vissuto in questi lunghi 11 anni. Non c'è nessuna rottura, nessun, solo un grande lavoro ..."La dannazione di Beppe Grillo comincia quando comincia il calvario del figlio Ciro , ormai la dissoluzione è così intensa sia ...ROMA - "Stiamo lavorando a una riorganizzazione del Movimento, si tratta di una delle tante fasi che abbiamo vissuto in questi 11 anni. Siamo sempre cambiati, però fondando il nostro pensiero a radici ...